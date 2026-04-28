28.04.2026 10:26 Nach Witz über Präsidentenfamilie: Trump will, dass Moderator Kimmel gefeuert wird

Der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel hat in seiner Sendung einen Witz über Donald und Melania Trump gemacht. Nun fordert der Präsident, Kimmel rauszuschmeißen.

Von Andrej Sokolow Washington - Donald (79) und Melania Trump (56) fordern, dass Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel (58) nach einem Scherz über die US-Präsidentenfamilie seinen Sendeplatz verliert.

Der Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel kritisiert Donald Trump in nahezu jeder Sendung. © Scott A Garfitt/Invision/dpa Kimmel hatte in seiner Sendung am Donnerstag die zwei Tage später von einem Angriffsversuch überschattete Gala der Hauptstadtpresse mit den Trumps vorab parodiert. Er tat, als würde er bei dem Event in Washington auftreten. Als Melania eingeblendet wurde, sagte Kimmel: "So wunderschön. Mrs. Trump, Sie haben das Leuchten einer werdenden Witwe." Zu den wiederkehrenden Scherzen in Kimmels Sendung gehört die Behauptung, dass Melania Trump den 79 Jahre alten Präsidenten nicht wirklich möge und Distanz zu ihm suche. Er thematisierte auch immer wieder Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme Trumps. Doch nachdem am Samstag ein Bewaffneter am Gala-Saal gestoppt wurde und Schüsse fielen, unterstellen die Trumps einen anderen Kontext für Kimmels Worte. Donald Trump sprach bei seinem Online-Dienst Truth Social von einem "verabscheuungswürdigen Aufruf zur Gewalt" und verlangte, dass der Sender ABC und dessen Eigentümer Disney Kimmel "sofort feuern".

Moderator Kimmel gibt sich kämpferisch

Us-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Melania Trump schrieb auf der Online-Plattform X, "Leuten wie Kimmel" dürfe nicht mehr erlaubt werden, jeden Abend "Hass zu verbreiten". Von Disney und ABC gab es zunächst keine Reaktion. Kimmel verwies in der ersten Sendung nach der Forderung auf die Redefreiheit in den USA, dank der "Donald Trump sagen darf, was auch immer er will - so wie auch Sie und ich". An die Adresse von Melania Trump sagte Kimmel, er teile ihre Meinung, dass Hassrede zurückgewiesen werden müsse - und ein guter Anfang könne sein, "darüber eine Unterhaltung mit ihrem Ehemann zu führen". Trump fiel in den vergangenen Jahren immer wieder mit harschen verbalen Attacken auf seine politischen Widersacher auf. Sein Scherz habe "ganz offensichtlich" auf den Altersunterschied des Paares gezielt, sagte Kimmel. Donald Trump ist 79 Jahre alt und Melania 56. Er bedauere, was Trump, die First Lady und alle bei der Gala hätten durchleben müssen. Donald Trump "Möchtegern-Mörder" eröffnet Feuer bei Trump-Dinner! Schütze festgenommen Er bezweifele aber, dass ein Scherz kurz vor dem Event irgendwelchen Einfluss darauf gehabt habe, was passiert sei, sagte Kimmel.

Nahezu tägliche Kritik an Trump