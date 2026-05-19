Angela Merkel über Tragödie um Buckelwal "Timmy": "Ich hätte ..."

Berlin - Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) hat mitverfolgt, was in den vergangenen Wochen um den an der Ostsee gestrandeten und später in Dänemark tot aufgefundenen Buckelwal passiert ist.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) hat sich am Rand der Digitalkonferenz re:publica in Berlin zum Schicksal des gestrandeten Buckelwals geäußert. © Kay Nietfeld/dpa

"Ich bitte Sie, da kam ja kein Weg dran vorbei", sagte die CDU-Politikerin am Montag auf das Thema angesprochen im WDR-Podcast "0630". Das Publikum bei der Aufzeichnung auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin reagierte mit Lachen auf ihre Antwort.

Stralsund habe in der Diskussion um die Rettung schließlich "eine große Rolle gespielt", sagte Merkel. "Das Meeresmuseum ist ja von größter fachlicher Kenntnis."

Die Stadt gehört zu dem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, den sie von 1990 bis 2021 im Bundestag vertrat.

Später sei sie dann selbst ins Grübeln darüber gekommen, wie sie bei dem gestrandeten Buckelwal entschieden hätte, erzählte die ehemalige Bundeskanzlerin und promovierte Physikerin. "Ich habe mir in der Tat Gedanken gemacht, was würdest denn du jetzt machen?", sagte Merkel.