18.05.2026 16:01 Toter Buckelwal vor dänischer Insel ist "Timmy": So nahm das Drama seinen Lauf

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Buckelwal Timmy wurde freigelassen. Sein Schicksal bewegte die Menschen wochenlang. TAG24 erzählt die Chronologie von der ersten Sichtung bis zur Freilassung.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Jana Steger, Svenja-Marie Kahl

Inhaltsverzeichnis Wal befreit sich nach Bagger-Aktion, findet den richtigen Weg aber nicht

Verletzungen werden sichtbar, Lebendrettung final ausgeschlossen

Wal liegt im Sterben, doch dann gibt es plötzlich neue Hoffnung

Rettungsversuch startet, Tierärztin sieht "reelle Chance" für den Wal

Vorbereitungen für den Transport laufen, Timmy wird in Barge in Richtung Nordsee gebracht

Buckelwal Timmy in der Nordsee freigelassen, Aufenthaltsort weiterhin unbekannt

Toter Buckelwal vor dänischer Insel gestrandet: Es ist Timmy Niendorf/Wismar/Poel - Das Schicksal des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee bewegte die Menschen wochenlang. Am 2. Mai wurde das Tier in der Nordsee freigelassen. TAG24 erzählt die Chronologie von der ersten Sichtung bis zu Timmys Freiheit. Am 23. März strandete der Buckelwal in der Lübecker Bucht vor Niendorf - das Unheil nahm seinen Lauf. © Jens Büttner/dpa 3. März erste Sichtung des Wals bei Wismar

Tier verheddert sich in Fischernetzen, kann den Hafen aber verlassen 10. März Tiere Toter Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet: So geht es jetzt weiter Wal verfängt sich in Netz bei Steinbeck

Tier befreit sich während des Rettungseinsatzes selbst und schwimmt ins offene Meer 19. März Wal wird in der Nähe der Trave bei Travemünde gesichtet 20. März Tier wird in der Lübecker Bucht gesichtet

Wal verheddert sich wieder in Netzen und schwimmt mit Seilresten ins offene Meer 23. März Wal strandet auf Sandbank bei Niendorf

Beginn größerer Rettungsmaßnahmen 24. März Rettungsversuch mit kleinem Saugbagger scheitert

Zustand des Wals verschlechtert sich 25. März größerer Bagger wird angefordert

Aktivitäten des Wals werden geringer Wal befreit sich nach Bagger-Aktion, findet den richtigen Weg aber nicht Mithilfe von Baggern versuchten die Einsatzkräfte, den Wal zu befreien. Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43, r.) verbrachte Stunden im Wasser. © Daniel Bockwoldt/dpa 26. März groß angelegte Rettungsaktion startet

Rinne für den Wal wird gebaggert

Meeresbiologe Robert Marc Lehmann stundenlang beim Wal im Wasser 27. März Tiere Toter Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet: Tierärztin der privaten Rettungsinitiative vor Ort Wal befreit sich selbst von der Sandbank

Tier wird bei Haffkrug und Niendorf gesichtet

Begleitung ins offene Meer misslingt 28. März Tier strandet erneut bei der Insel Walfisch 29. März Wal befreit sich dank steigendem Wasser kurzzeitig

Tier strandet nach kurzer Zeit erneut 30. März Wal wird durch Geräusche zum Schwimmen animiert

Tier schwimmt zunächst Richtung Hafen, dann Richtung offenes Meer 31. März Wal wird morgens schwimmend bei Wismar gesichtet

Tier strandet später bei der Insel Poel 1. April Zustand verschlechtert sich weiter

Entscheidung: Rettungsversuche werden eingestellt Verletzungen werden sichtbar, Lebendrettung final ausgeschlossen Nach der erneuten Strandung vor der Insel Poel verliefen alle Maßnahmen erfolglos. Der Wal hatte seine letzte Ruhestätte gefunden. © Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa 2. April Aktivitäten des Wals reduzieren sich weiter

Tier wird für spätere Bergung vermessen 3. April Rücken des Tieres wird mit Wasser benetzt

Demo für den Wal in Wismar, Umweltminister Backhaus stellt sich Fragen 4. April Begutachtung deckt Verletzungen auf, Schiffsschraube womöglich die Ursache

Deutsches Meeresmuseum spricht sich final gegen Lebendrettung aus 5. April Wal zeigt plötzlich wieder mehr Aktivität, Atemfrequenz erhöht sich

Überlegung, den Wal mit einem dänischen Katamaran in die Nordsee zu transportieren 6. April Zustand des Wals verschlechtert sich

Robert Marc Lehmann lehnt erneutes Kommen wegen anderer Aufgaben ab 7. April Wal reagiert kaum noch auf äußere Einflüsse

Lebendrettung wird von Experten endgültig ausgeschlossen 8. April Wal liegt im Sterben

aktive Tötung des Tiers wird klar ausgeschlossen Wal liegt im Sterben, doch dann gibt es plötzlich neue Hoffnung Immer wieder gingen Menschen für den sterbenden Wal auf die Straße. Sie wollten nicht wahrhaben, dass er nicht mehr gerettet werden konnte. © Marcus Golejewski/dpa 9. April Wal liegt immer noch an derselben Stelle

Internationale Experten raten von weiteren Rettungsversuchen ab 10. April Bürgermeisterin spricht von Morddrohungen

MediaMarkt-Mitgründer will Buckelwal mit eigenen Plänen retten 11. April Wal wird weiterhin mit Wasser benetzt

Tier reagiert nicht mehr auf Mobilisierungsversuch mit Walgesang 12. April Atmung des Wals wird schwächer

Frau wird von Kontaktaufnahme im Wasser abgehalten. Sie spricht von einem "topfitten" Tier 13. April Tierrechtsorganisation PixelHelper stellt Eilantrag für Rettungsversuch mit Bagger

Umweltminister Backhaus wehrt sich gegen Vorwürfe

Demonstranten dringen in Sicherheitsbereich ein 14. April Tierrechtsorganisation PixelHelper ziehen Eilantrag zurück

Umweltminister warnt vor falschen Spendenaufrufen und Falschinformation im Internet

Absperrzaun wird nach Sturm der Demonstranten verstärkt und ein Sichtschutz wird angebracht 15. April Umweltministerium gibt Verantwortung für den Buckelwal an Privatinitiative ab (Unternehmer Karin Walter-Mommert und Walter Gunz)

Erste Phase des neuen Rettungsversuchs soll am Donnerstag, 16. April, beginnen

MediaMarkt-Mitgründer Gunz finanziert Rettungsversuch und blickt hoffnungsvoll auf die nächsten Tage Rettungsversuch startet, Tierärztin sieht "reelle Chance" für den Wal Während die Vorbereitungen für einen finalen Rettungsversuch liefen, wurde die geschundene Haut des Buckelwals mit Tüchern und Zinksalbe behandelt. © Stefan Sauer/dpa 16. April Vorbereitungen für Rettungsversuch starten

Schwimmer nehmen Kontakt zum Wal auf, Tier reagiert positiv

Pontons werden ins Wasser gelassen, aber eigentliche Rettung auf Freitag verschoben 17. April Timmy ist aktiv und bewegt sich viel

Schwimmender Bagger ist im Wasser positioniert

Erstes Probespülen zum Entfernen von Sand und Schlick am Tier gestartet 18. April Geschundene Haut des Wals wird mit Tüchern und Zinksalbe behandelt

Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert sieht "reelle Chance" für Timmy

Rettungsversuch verzögert sich weiter 19. April Schlepper "Robin Hood" trifft vor Ort ein, um später Ponton-Konstruktion zu ziehen

Wasserpegel und Wind steigen an: Timmy könnte sich selbst freischwimmen

Überprüfungen laufen, ob GPS-Sender an Wal befestigt werden kann

Wetterbedingungen zögern Rettungsversuch weiter hinaus 20. April Wal schwimmt sich am Morgen frei und legt rund drei Kilometer zurück

Tier stoppt am Übergang des Kirchsees zur Wismarbucht und bewegt sich nicht mehr vom Fleck

Retter versuchen das Tier zum Schwimmen zu animieren, weil der Wasserpegel sinkt

Timmy liegt ganz in der Nähe der Fahrrinne und könnte sich weiterhin selbst freischwimmen 21. April Sinkender Wasserstand erschwert die Bedingungen, Wal wird erneut unterspült

Chaos im Retter-Team spritzt sich zu, Wal-Expertin Dr. Jenna Wallace erhebt schwere Vorwürfe

Buckelwal bekommt Peilsender am Rücken und soll gefüttert werden

Helfer graben Wasserbecken für Timmy, in dem er schwimmen können soll 22. April Nachdem er von der abgereisten Dr. Jenna Wallace angegriffen wurde, wehrte sich Umweltschützer Sergio Bambarén

NABU blickt mit Sorge auf Rettungsaktion in Poel

Ursprüngliches Konzept kann nicht weiter fortgesetzt werden, an neuem Plan wird gearbeitet Vorbereitungen für den Transport laufen, Timmy wird in Barge in Richtung Nordsee gebracht Timmy wurde mit mehreren Begleitschiffen in einer Barge in Richtung Nordsee transportiert. © Bodo Marks/dpa 23. April Tierärztin Jenna Wallace schießt gegen neues Spezialisten-Team

Neues Rettungs-Konzept liegt beim Minister, aber muss noch korrigiert werden

Bergung frühestens am 26. April 24. April Baggerarbeiten werden fortgesetzt

Umweltminister erklärt altes Konzept für gescheitert

Neues Konzept mit Schute in der finalen Abstimmung 25. April Dr. Jenna Wallace appelliert an Retter, Tier in Ruhe zu lassen und stattdessen den angekündigten hohen Wasserstand zu nutzen

Big Bags werden als Barrikade im Wasser platziert

Neues Konzept mit Barge bekommt grünes Licht und wird vorgestellt 26. April und 27. April Rinne ist fertig gegraben

Vorbereitungen für Transport laufen weiter 28. April Timmy wird mit einem Gurtsystem in Richtung Barge gebracht

Buckelwal schwimmt in die Barge

Transport Richtung Nordsee mit dem Schlepper-Schiff "Robin Hood" beginnt 29. April Übergabe der Barge samt Timmy an die "Fortuna B"

Buckelwal befindet sich weiterhin auf großer Reise 30. April Begleitflotte um das Fischereiforschungsschiff "Arne Tiselius" ergänzt

Timmy wird im Inneren der Barge bewässert Buckelwal Timmy in der Nordsee freigelassen, Aufenthaltsort weiterhin unbekannt Nach der Freilassung des Buckelwals legten der Schlepper "Robin Hood" und die Barge am Kieler Scheerhafen an. © Frank Molter/dpa 1. Mai wetterbedingte Warteschleife

Schlepper-Schiffe samt Barge und Buckelwal erreichen Nordspitze Dänemarks

Retter versuchen Timmy aus der Barge zu ziehen - ohne Erfolg 2. Mai Freilassung in Skagerrak

Aufenthaltsort von Timmy trotz angebrachtem Peilsender unklar

Retter sollen von Freilassung überrascht worden sein Nach der Freilassung Peilsender liefert weiterhin kaum Daten zum Aufenthaltsort von Timmy

Initiatoren distanzieren sich von Timmys Freilassung sowie kritische Stimmen von Experten

Deutsches Meeresmuseum geht vom Tod des Tieres aus, Retter ist überzeugt: "Er lebt" Toter Buckelwal vor dänischer Insel gestrandet: Es ist Timmy Ein toter Buckelwal wurde vor der dänischen Insel Anholt angespült: Es handelt sich um Timmy. © Marcus Golejewski/dpa 15. Mai Nahe der dänischen Insel Anholt ist ein toter Buckelwal gestrandet

Experten sind unterschiedlicher Meinung, ob es sich um Timmy handelt

angebrachter GPS-Sender konnte nicht gefunden werden 16. Mai deutsche Tierärztin der Privatinitiative begutachtet toten Wal

Dänische Behörden wollen den Wal-Kadaver nicht entfernen

Experten der dänischen Umweltbehörde haben den Tracker der Privatinitiative gefunden

Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern bestätigt: toter Buckelwal ist Timmy

Das GPS-Gerät ist im Besitz der dänischen Regierung

Ursache des Tods ist noch unklar 17. Mai Schaulustige machen Fotos mit dem Wal-Kadaver und klettern auf das tote Tier

Unklar, was mit dem Kadaver passieren soll 18. Mai toter Wal soll wahrscheinlich vor der dänischen Insel liegen bleiben

Timmy soll schon mindestens zwei Wochen tot sein

Verwesungszustand des Tiers erschwert Untersuchungen und möglichen Transport

Daten des GPS-Trackers sollen ausgewertet werden Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Titelfoto: Florian Manz/Greenpeace Germany/dpa