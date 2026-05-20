Von Nagelsmann-Nachfolgerin bis Kaulitz-Managerin: Merkel scherzt über "Rentenjobs"
Berlin - Gelöstes Gespräch auf Augenhöhe: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (71, CDU) hat sich humorvoll zu möglichen Jobs im Ruhestand geäußert.
Bei einem Spiel im WDR-Podcast "0630" sollte Merkel verschiedene fiktive "Rentenjobs" bewerten. Besonders deutlich wurde sie bei der Frage, ob sie sich ein neues Spitzenamt vorstellen könnte.
Auf den Vorschlag, Bundespräsidentin zu werden, reagierte sie auf einer Skala von eins bis fünf mit einer klaren Absage: "Minus sieben. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Wissen Sie, was das heißt?"
Dann wurde die CDU-Politikerin kurz ernst. Das Kanzleramt sei "echt permanent am Krisentisch sitzen". Ein Satz, der zwischen den scherzhaften Antworten herausstach.
Weniger ernst nahm die Altkanzlerin dagegen die Idee, Fußball-Bundestrainerin der Männer-Nationalmannschaft zu werden. "Julian Nagelsmann muss sich jetzt noch keine Sorgen machen", erwiderte sie zunächst. Als ihr jedoch ein hypothetischer WM-Notfall skizziert wurde, reagierte Merkel lachend: "Oje, oje, oje."
Die Rolle landete folgerichtig auf dem letzten Platz. Das Publikum reagierte bei der Aufzeichnung auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin mit Lachen auf die Reaktion der Ex-Kanzlerin.
Angela Merkel als Managerin von Bill und Tom Kaulitz?
Auch auf internationale Krisen wurde Merkel angesprochen. Den Vorschlag, als Vermittlerin im Ukraine-Krieg zu arbeiten, wollte sie allerdings nicht bewerten. "Das müssen wir eigentlich aus dem Spiel nehmen", gab sie zurück. Die entscheidende Rolle müssten "die spielen, die heute in Amt und Verantwortung sind".
Überraschend konkret wurde Merkel dagegen bei einer anderen Aufgabe: der "Walrettungs-Missionsleiterin". Das Thema habe man kaum übersehen können, merkte sie an.
Im Ernstfall würde sie "eine Expertenkommission von Meeresbiologen" einsetzen und auf deren Rat hören.
Besonders locker und selbstironisch wirkte die Ex-CDU-Chefin schließlich beim Gedanken an einen Job als Managerin der Kaulitz-Twins. Immerhin hätten sich die Musiker schon oft die ehemalige Kanzlerin als Podcast-Gast gewünscht und mehrfach bei ihr angeklopft.
"Die haben mich oft angefragt, ob ich mal komme", verriet die CDU-Politikerin scherzhaft und konterte weiter trocken an die WDR-Podcast-Hosts gerichtet: "Im Gegensatz zu Ihnen habe ich bei denen noch nie zugesagt."
Titelfoto: Soeren Stache/dpa