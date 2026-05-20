Von Nagelsmann-Nachfolgerin bis Kaulitz-Managerin: Merkel scherzt über "Rentenjobs"

Berlin - Gelöstes Gespräch auf Augenhöhe: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (71, CDU) hat sich humorvoll zu möglichen Jobs im Ruhestand geäußert.

Angela Merkel (71, CDU) hat keine Lust, Bundespräsidentin zu werden. © Kay Nietfeld/dpa

Bei einem Spiel im WDR-Podcast "0630" sollte Merkel verschiedene fiktive "Rentenjobs" bewerten. Besonders deutlich wurde sie bei der Frage, ob sie sich ein neues Spitzenamt vorstellen könnte.

Auf den Vorschlag, Bundespräsidentin zu werden, reagierte sie auf einer Skala von eins bis fünf mit einer klaren Absage: "Minus sieben. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Wissen Sie, was das heißt?"

Dann wurde die CDU-Politikerin kurz ernst. Das Kanzleramt sei "echt permanent am Krisentisch sitzen". Ein Satz, der zwischen den scherzhaften Antworten herausstach.

Weniger ernst nahm die Altkanzlerin dagegen die Idee, Fußball-Bundestrainerin der Männer-Nationalmannschaft zu werden. "Julian Nagelsmann muss sich jetzt noch keine Sorgen machen", erwiderte sie zunächst. Als ihr jedoch ein hypothetischer WM-Notfall skizziert wurde, reagierte Merkel lachend: "Oje, oje, oje."

Die Rolle landete folgerichtig auf dem letzten Platz. Das Publikum reagierte bei der Aufzeichnung auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin mit Lachen auf die Reaktion der Ex-Kanzlerin.