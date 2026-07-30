Annalena Baerbock über Hass im Netz: "Plötzlich ist die Stimme zu hoch oder die High Heels"

Berlin/New York - Knapp ein Jahr nach ihrem Wechsel an die Spitze der UN-Generalversammlung blickt Annalena Baerbock (45) auf ihre Zeit in der Politik zurück und zieht ein strenges Resümee.

Annalena Baerbock (45) sieht Frauen in der Politik besonders häufig persönlichen Angriffen ausgesetzt. (Archivfoto) © Frederick Florin/AFP/dpa

Besonders Frauen würden im Rampenlicht noch immer anders bewertet als Männer. "Bei Frauen (…) kommt, egal ob Sport oder Spitzenpolitik, je sichtbarer man wird, immer noch eine zusätzliche Angriffslinie dazu. Dann ist plötzlich die Stimme zu hoch oder die High Heels", sagt Baerbock der "Süddeutschen Zeitung".

Hasskommentare im Netz träfen sie dabei oft auf einer persönlichen Ebene: "Solche Kommentare gibt’s bei Robert Habeck oder Friedrich Merz einfach nicht."

Die Grünen-Politikerin macht zugleich deutlich, dass sie zwischen persönlicher Hetze und berechtigter Kritik unterscheidet. "Konstruktive Kritik und erst recht Selbstreflexion ist für mich essenziell."

Besonders belastend seien für sie jedoch die Auswirkungen auf ihre Familie gewesen.

Auf die Frage, ob sie manchmal genug von der Politik gehabt habe, antwortet Baerbock: "Es gab Momente, wo ich dachte: Wie lange kann ich das vor allem meinen Kindern noch zumuten?"