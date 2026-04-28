Ex-Außenministerin Baerbock ist jetzt Marathonläuferin - und bedankt sich beim BKA

New York City (USA) - Eigentlich steckt die ehemalige Außenministerin Deutschlands mitten im Wahlkampf um den Posten des Generalsekretärs der UN, in dem sie sich über drei Stunden hinweg sämtlichen Fragen der anwesenden Landesvertreter stellen muss. Annalena Baerbock (45) selbst beschreibt es als "das härteste Jobinterview der Welt". Dass man für diesen Posten nicht nur standhaft, sondern auch ausdauernd sein muss, zeigte sie wenige Tage später.

Nach 21,0975 Kilometern war es geschafft. Der Zieleinlauf war im Prospect Park im Stadtteil Brooklyn. © MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am vergangenen Sonntag fand in New York City der alljährliche "NYCRUNS Brooklyn Experience Half Marathon" statt. Mittendrin: Die Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen und ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock!

Auf Instagram zeigt sich die 45-Jährige ungewohnt für ihre Follower mit Basecap, Kopfhörern und Sportsachen im Zielbereich des Halbmarathons. Die Spitzenpolitikerin belegte mit einer Zeit von zwei Stunden, sieben Minuten und 15 Sekunden Platz 13.783 von insgesamt 28.052 Teilnehmern, in ihrer Altersgruppe schaffte sie es sogar auf Platz 107.

Unter ihrem Beitrag schreibt Baerbock "Endlich", was darauf schließen lässt, dass es für sie die erste Teilnahme an einer solchen Laufveranstaltung war.

Neu im Laufsport ist die Grünen-Politikerin jedoch keinesfalls. "PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training", schreibt sie in ihrem Post weiter, "zur frühesten Stunde & bei tropischem Regen". Gemeinsam mit ihren Personenschützern ist Baerbock während ihrer Zeit als Außenministerin auf der ganzen Welt gelaufen.

Der Sport ist für sie das Ventil für den alltäglichen Stress - ganz zum Leidwesen ihrer Sicherheitsleute, denn die dürfen der Sportskanone nicht von der Seite weichen, auch nicht beim Joggen.