Ricarda Langs persönlicher Triumph: Vom Sportmuffel zur Marathonläuferin

Hannover – Die Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang (32) hat am Sonntag ihren ersten Halbmarathon in Hannover gemeistert – und feiert ihren Erfolg stolz. Ihren Hatern begegnet sie dabei gewohnt mit Humor.

Ricarda Lang (32) freut sich sichtlich über ihre Medaille. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ricardalang

Noch vor zwei Jahren hätte sie über so ein Ziel nur gelacht, wie sie selbst bei Instagram schreibt. Sport war für sie lange mit Angst und Selbstzweifeln verbunden. "Ich war froh, wenn ich drei Kilometer geschafft habe", erinnert sie sich.

Ein Jahr lang trainierte die Politikerin konsequent – mit Disziplin, Durchhaltevermögen und wachsender Freude an Bewegung. Der Schweiß hat sich gelohnt: Sie schaffte die 21,1 Kilometer durch Hannover!

Ricarda Lang machte dabei klar, worum es ihr wirklich geht: "Mir selbst zu beweisen, dass ich das durchziehe."

Die 32-Jährige schwärmte besonders vom Zusammenhalt beim Lauf. "Alle motivieren sich", schreibt sie begeistert. Die gegenseitige Unterstützung, das Pushen auf der Strecke, war für sie ein echtes Highlight.