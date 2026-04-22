Unfall mit E-Scooter! Armin Laschet wohl schwer verletzt

Düsseldorf/Berlin - CDU-Politiker Armin Laschet (65) soll einen Unfall mit einem E-Scooter gebaut und sich dabei schwer verletzt haben.

Armin Laschet (65, CDU) soll mit einem E-Scooter einen Unfall gebaut und sich dabei schwer an der Schulter verletzt haben. © Hannes P. Albert/dpa

Laut dem Westfälischen Anzeiger soll der 65-Jährige bei dem Vorfall auf die Schulter gestürzt und sich diese dabei gebrochen haben.

Eine offizielle Bestätigung des Unfalls durch sein Büro im Bundestag steht aktuell noch aus.

Bekannt ist: Der ehemalige Kanzlerkandidat der CDU nutzt den E-Scooter regelmäßig, um den Verkehr in Berlin zu umgehen und schnell zum Bundestag zu kommen.

Schon in den letzten Tagen soll der Politiker auf eine Armstütze angewiesen sein und diese auch bei öffentlichen Auftritten getragen haben, heißt es.