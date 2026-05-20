Ex-NRW-Ministerpräsident im Mittelpunkt: Armin Laschet soll traditionsreiches Ehrenamt bekommen

Bad Honnef - Der ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (65, CDU) soll neuer Aalkönig von Bad Honnef werden.

Armin Laschet (65) soll in Bad Honnef neuer Aalkönig werden. © Sven Hoppe/dpa

Das Aalkönigkomitee nominierte den Bundestagsabgeordneten am Mittwoch als Nachfolger der amtierenden Aalkönigin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (68). Die feierliche Krönung erfolgt am 30. Oktober 2026 beim 23. Bad Honnefer Aalkönigsfest.

Das Komitee würdigte Laschet als Persönlichkeit, die für Ausgleich, Gesprächsbereitschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt stehe. In Zeiten polarisierter Debatten verkörpere der 1961 in Aachen geborene Rheinländer eine politische Kultur des Respekts und des Humors.

Laschet, der 2021 als Kanzlerkandidat der Union antrat, habe in seinen verschiedenen Ämtern stets Menschlichkeit und die Fähigkeit zum Zuhören bewiesen.

Die Initiative "Aalkönig" wurde 2003 ins Leben gerufen. Die kuriose Auszeichnung erinnert an ein historisches Aal-Fangboot auf dem Rhein vor Bad Honnef.

Der Erlös aus dem Proklamationsfest des Aalkönigs wurde anfangs in die Sanierung des Bootes gesteckt. Inzwischen werden die Einnahmen auch für andere soziale Projekte verwendet.