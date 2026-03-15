Barack Obama heizt Gerüchteküche an: "Habe noch unvollendete Geschäfte zu erledigen"

Washington D.C. - Steht Barack Obama (64) vor einem politischen Comeback? Der ehemalige US-Präsident hat am Sonntag mit einer geheimnisvollen Botschaft die Gerüchteküche angeheizt.

Steht Ex-Präsident Barack Obama (64) vor einem politischen Comeback? (Archivbild) © Erin Hooley/AP/dpa

Über den X-Account seiner gemeinnützigen Organisation "Obama Foundation" wurde am Sonntag ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich Obama gerade für ein Interview vorberietet, als plötzlich sein Handy klingelt.

Der 64-Jährige schaut auf die Nachricht und sagt: "Ich kann nicht glauben, dass ich mich noch immer damit rumschlagen muss." Dann steht er abrupt auf und sagt: "Ich habe noch unvollendete Geschäfte zu erledigen."

Der kurze Videoclip endet damit, dass Obama seine Haustür öffnet und erwartungsvoll hinausblickt. Zu dem Beitrag schrieb er lediglich: "Irgendwelche Vermutungen, Leute?"

Vermutungen folgten prompt. In der Kommentarspalte wurde direkt mal über eine weitere Präsidentschaftskandidatur spekuliert. Schließlich würden in den USA derzeit ohnehin keine Gesetze und Regeln mehr gelten, witzelte ein Nutzer. Laut US-Verfassung sind maximal zwei Amtszeiten erlaubt.

Ein weiterer Beitrag griff Obamas Ankündigung dagegen etwas sachlicher auf: "Schwer zu entschlüsseln, aber was auch immer es ist, ich bin sicher, es wird bahnbrechend sein."