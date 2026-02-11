Björn Höcke soll Redeverbot in bayerischer Stadt bekommen

Erfurt/Lindenberg - Die Stadt Lindenberg im Allgäu ( Bayern ) will Thüringens AfD-Parteichef Björn Höcke (53) ein Redeverbot bei einer Wahlkampfveranstaltung erteilen.

Björn Höcke (53) ist in Lindenberg im Allgäu kein gern gesehener Gast. © Martin Schutt/dpa

Die Stadt wollte die Überlassung der Lindenberger Stadthalle an die AfD eigentlich komplett widerrufen. Dies hat das Verwaltungsgericht Augsburg jedoch in einem Eilverfahren für unzulässig erklärt. Die Richter hatten allerdings selbst darauf hingewiesen, dass "als milderes vorrangiges Mittel ein Redeverbot für Herrn Höcke" zur Verfügung stehe.

Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung ankündigte, werde dieser Weg nun beschritten. Das Redeverbot solle heute ausgesprochen werden. Vom AfD-Kreisverband Westallgäu-Lindau lag zunächst keine Stellungnahme dazu vor. Die Stadt geht nach eigener Aussage davon aus, dass es erneut wegen des Redeverbots zu einem Eilverfahren beim Verwaltungsgericht kommt.

In dem Rechtsstreit geht es um eine am Sonntag (15. Februar) geplante Veranstaltung, bei der die AfD im städtischen Löwensaal ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 8. März vorstellen will.

Als die Stadt erfuhr, dass Höcke dort auch auftreten soll, widerrief sie die Überlassung der Halle an die Partei.