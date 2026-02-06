Nazi-Parole ausgesprochen: Wieder Ermittlungen gegen Björn Höcke

Björn Höcke (53, AfD) ist wieder im Visier der Justiz. © Martin Schutt/dpa

Wie die BILD-Zeitung berichtet, ermittelt die Polizei gegen den AfD-Frontmann, um den Verdacht einer möglichen Straftat zu prüfen.

Bei seinem gescheiterten konstruktiven Misstrauensvotum am Mittwoch gegen Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) hatte er die SA-Parole "Alles für Deutschland" ausgesprochen

Der Spruch wurde einst von der Sturmabteilung (SA) verwendet, der paramilitärischen Kampforganisation der Nazi-Partei NSDAP.

Der 53-Jährige war nach Anspielungen auf seine Straftäter-Vergangenheit von Abgeordneten der Brombeer-Regierung noch ein zweites Mal ans Rednerpult gegangen, um sich zu verteidigen. Dort sagte er dann: "Diesen Dreiklang habe ich spontan in einer freigehaltenen Rede durchdekliniert: Alles für unsere Heimat! Alles für Sachsen-Anhalt! Alles für Deutschland! Dafür bin ich rechtskräftig verurteilt worden."

Landtagspräsident Thadäus König (43, CDU) hatte Höcke ohne Ordnungsruf davonkommen lassen. 2024 musste sich Höcke bereits mehrfach wegen Verwendung der SA-Parole vor dem Landgericht Halle verantworten.

