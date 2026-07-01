Höcke bei "Ungeskriptet": Podcaster soll umstrittene Folge im Nachhinein ändern

Berlin - Nach dem umstrittenen Interview mit AfD-Politiker Björn Höcke (54) bei "Ungeskriptet" fordert die Landesanstalt für Medien (LfM) den Podcaster Benjamin Berndt (41) dazu auf, die Folge nachträglich zu bearbeiten. Der wehrt sich dagegen.

Ben Berndt (41) ist Host des Podcasts "Unskriptet". © ungeskriptet media GmbH

Auslöser ist ein langes Gespräch mit Höcke, das auf YouTube millionenfach abgerufen wurde. Berndt wurde danach vorgeworfen, dem AfD-Hardliner unwidersprochen eine Plattform für dessen politische Agenda gegeben zu haben.



In der Podcast-Folge behauptete Höcke unter anderem, die SA habe kein Motto gehabt, auch nicht "Alles für Deutschland". Diese Aussage ist jedoch historisch falsch - wegen der Verwendung des Slogans wurde Höcke selbst bereits rechtskräftig verurteilt.

Die Landesmedienanstalt kritisierte, dass die Behauptung im Interview nicht ausreichend eingeordnet oder korrigiert worden sei.

In einem aktuellen Interview mit dem "Spiegel" wies LfM-Direktor Tobias Schmid (56) den Vorwurf der Zensur zurück.

"Erstens geht es im konkreten Fall nicht um eine Beschneidung, sondern um eine Kontextualisierung", sagte er. Meinungsfreiheit sei kein grenzenloses Recht, sondern finde "ihre Grenzen in der Menschenwürde, dem Jugendschutz und den allgemeinen Gesetzen".