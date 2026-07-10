Darf AfD-Höcke bald nicht mehr wählen? Das fordert Jens Spahn

Erfurt/Berlin - Unionsfraktionschef Jens Spahn (46) hat einen Entzug des passiven Wahlrechts von Thüringens AfD -Chef Björn Höcke (54) ins Spiel gebracht.

Björn Höcke (54, AfD) wurde bereits zweimal wegen des Verwendens einer verbotenen SA-Parole vom Landgericht Halle verurteilt. © Sebastian Kahnert/dpa

"Alle reden ja immer über Verbotsverfahren. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal ein Verfahren machen und gucken, ob man jemandem extrem Rechten wie ihm seine aktiven und passiven Wahlrechte abnehmen kann", sagte Spahn (CDU) im "Focus"-Podcast "Machtmenschen".

Höcke, der wegen des Verwendens einer verbotenen SA-Parole zweimal vom Landgericht Halle verurteilt wurde, gilt als Rechtsaußen in seiner Partei.

Seine Thüringer AfD wurde vom Landesverfassungsschutz bereits 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Seit Jahren wird über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD diskutiert. Doch die Hürden sind hoch und es gibt Bedenken, ob ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht erfolgreich wäre.