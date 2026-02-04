Klatsche für Höcke! Voigt bleibt Ministerpräsident

Erfurt - Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag wollte Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU) mit einem konstruktiven Misstrauensvotum abwählen und ist gescheitert.

Mario Voigt (48, CDU, r.) bleibt Ministerpräsident von Thüringen. Björn Höcke (53, AfD, l.) wurde nicht gewählt. © Michael Kappeler/dpa

Björn Höcke (53, AfD), der nach der Vorstellung seiner Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt werden sollte, erhielt 33 Ja-Stimmen und damit eine Stimme mehr, als die AfD-Partei Abgeordnete im Landtag hat.

Welcher Politiker von einer der anderen Fraktionen seine Stimme für Höcke abgegeben hat, ist nicht bekannt, da es sich um eine geheime Wahl handelte.

51 Abgeordnete stimmten gegen Höcke, drei Parlamentarier fehlten entschuldigt. Es gab eine Enthaltung.



Insgesamt 85 Stimmen wurden abgegeben, wie aus der Stimmenauszählung hervorging. 45 Stimmen wären für einen Sturz von Voigt nötig gewesen.