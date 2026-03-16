Debatte über Ministeramt: Will Palmer OB in Tübingen bleiben?

Stuttgart/Tübingen - Boris Palmer (53, parteilos) will Oberbürgermeister in Tübingen bleiben. Das habe er Grünen -Politiker Cem Özdemir (60) gesagt, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass Palmer Minister in der künftigen Landesregierung werden könnte.

Nun ist klar, wie es für den parteilosen Oberbürgermeister Boris Palmer (53, r.) weitergeht. © Katharina Kausche/dpa

Özdemir hatte im Wahlkampf die Nähe zu Palmer gesucht, der früher den Grünen angehörte und inzwischen parteilos ist. Palmer hatte Özdemir wiederholt seinen Rat und seine Unterstützung angeboten, sich aber nie klar zu den Spekulationen geäußert, dass er Minister in einer Landesregierung von Özdemir werden könnte.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hatte jüngst ergeben, dass sich mehr als ein Drittel der Menschen im Südwesten wünscht, dass Palmer nach der Landtagswahl eine Rolle auf Landesebene spielt.

39 Prozent gaben an, Palmer solle nach der Wahl ein Amt in der Landespolitik bekommen. Dagegen sprachen sich 18 Prozent der Befragten aus, 21 Prozent hatten keine Meinung, und weitere 21 Prozent kannten Palmer nicht.