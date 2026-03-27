"Radfahrerhass?": Loch in Fahrradbrücke bringt Boris Palmer auf die Palme

Tübingen - Mitten auf einer der modernsten Fahrradbrücken Tübingens klafft plötzlich ein Loch – und verursacht Stirnrunzeln im Rathaus. In dem Belag der "Ann Arbor"-Radbrücke ist ein etwa zehn Zentimeter langes und drei Zentimeter tiefes Loch zu sehen.

Das Loch wurde wohl mutwillig in die Brücke gefräst. © Bernd Weißbrod/dpa

"Die Fachleute sagen, das kann eigentlich nur mit der Akkuflex herausgefräst worden sein", schrieb Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53, parteilos) auf Instagram und Facebook.

Die eineinhalb Jahre alte Brücke ist mit einer Heizung ausgestattet, damit sie im Winter eisfrei bleibt. Ob diese infolge des Schadens in Mitleidenschaft gezogen wurde, prüfen die Stadtwerke.

Sollte die Heizmatte beschädigt sein, könnte die Reparatur teuer werden, wie die Stadt mitteilte.

Falls nicht, dürfte das Loch vergleichsweise unspektakulär mit Epoxidharz geschlossen und überstrichen werden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.