Kann die Hochzeit Özdemir Prozente kosten? Ein Experte klärt auf

Stuttgart - Die geplante Hochzeit von Cem Özdemir (60, Grüne ) und seiner Partnerin Flavia Zaka mitten im Landtagswahlkampf könnte aus Sicht eines Politikforschers auch negative Auswirkungen auf den Wahlkampf des Grünen -Spitzenkandidaten haben.

Cem Özdemir (60, Grüne) und Flavia Zaka (40) werden laut Medienberichten an Valentinstag heiraten. © Daniel Karmann/dpa

Dessen Wahlkampagne sei ohnehin schon sehr stark auf Özdemir als Person zugeschnitten und mit einem Promifaktor versehen, sagte Frank Brettschneider, der als Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim in Stuttgart lehrt. "Es besteht die Gefahr, dass die Wählerinnen und Wähler sagen: Das ist jetzt zu viel des Guten, das ist eine Überinszenierung."

Der Wissenschaftler glaubt nicht, dass Özdemir mit Blick auf die Wahl von der Hochzeit stark profitieren kann. "Seine Bekanntheit muss Özdemir nicht erhöhen, insofern glaube ich nicht, dass es ihm viel hilft", sagte Brettschneider der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem wisse man aus der Forschung, dass Spitzenkandidaten bei Wahlen nicht entlang privater Fragen bewertet würden, sondern dass die Themenkompetenz, die den Kandidaten zugeschrieben werde, entscheidend sei.

"Über das Unpolitische wie die Frisur, die Kleidung oder das Privatleben wird im Wahlkampf geredet, in der Wahlkabine spielt es aber keine Rolle", sagte Brettschneider der dpa.

Indirekt habe die Hochzeit und die Berichterstattung aber Folgen für den Wahlkampf - zumindest kurzfristig. "Wenn über das berichtet wird, dann wird über anderes nicht berichtet, etwa über Wohnungsbau-, Verkehrs- oder Gesundheitspolitik. Es gibt also einen indirekten Effekt der Verdrängung anderer Themen", sagte Brettschneider.