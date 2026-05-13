Özdemir soll am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt werden

Stuttgart - Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann (77, Grüne ) an der Spitze bekommt Baden-Württemberg am Mittwoch einen neuen Regierungschef.

Cem Özdemir (60, Grüne) wird für voraussichtlich fünf Jahre im Amt bleiben. © Bernd Weißbrod/dpa

Grünen-Politiker Cem Özdemir soll am Mittwochvormittag im Landtag in Stuttgart zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Er wäre der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Republik.

Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten soll Özdemir im Plenum von Landtagspräsident Thomas Strobl (66, CDU) vereidigt werden. Danach sollen die Ministerinnen und Minister bestätigt werden. Özdemir führt eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition an.

CDU-Landeschef Manuel Hagel (37) soll Innenminister und Vize-Regierungschef werden. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 miteinander.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent.

Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über 56 Mandate.