Özdemir bereit für Koalitions-Gespräche mit CDU: Hagel hat es nicht eilig

Stuttgart - Nach seinem Sieg bei der Landtagswahl sieht Grünen-Politiker Cem Özdemir (60) angesichts der wirtschaftlichen Lage in Baden-Württemberg klare Erwartungen der Wähler an die Parteien, die nun eine Koalition bilden müssen.

Cem Özdemir (60, Grüne) wird bald die Zügel in die Hand nehmen. © Bernd Weißbrod/dpa

"Die Einschläge kommen näher mit Porsche, mit Bosch. Da sind sich alle bewusst: Da sind große Erwartungen an uns gerichtet", sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur nach einer Sitzung des Landesvorstands seiner Partei in Stuttgart. Man müsse nun miteinander reden und das Land verlässlich regieren.

Auf die Frage, wann er sich das erste Mal mit seinem CDU-Kontrahenten Manuel Hagel (37) treffen wolle und ob er bereits ein Gesprächsangebot unterbreitet habe, sagte Özdemir nur: "Das machen wir nicht öffentlich, das machen wir alles intern."

Özdemirs Grüne hatten die Wahl am vergangenen Sonntag hauchdünn vor der CDU gewonnen. Die Grünen kamen auf 30,2 Prozent, die CDU auf 29,7 Prozent der Zweitstimmen. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate - eine seltene Pattsituation.

Eine Fortführung der Koalition aus Grünen und CDU ist derzeit die einzig realistische Regierungsoption. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen beide Parteien kategorisch aus.

Özdemirs Partei sieht sich bereit für Gespräche mit der CDU über eine weitere Regierungszusammenarbeit. Man habe die letzten Tage genutzt, um sich im Verhandlungsteam auf die Gespräche vorzubereiten, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz (46) nach der Sitzung des Landesvorstands. "Sodass wir dann auch zügig loslegen können."