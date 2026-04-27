Christian Lindner hat ab 2027 einen neuen Job: "Er wird der Konzernchef"

Berlin - Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (47) soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden.

Ex-FDP-Chef Christian Lindner (47) arbeitet inzwischen erfolgreich in der Wirtschaft. © Daniel Karmann/dpa

"Das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden", sagte Unternehmensgründer Wilfried Wilhelm Anclam in einem Podcast des Branchenmagazins Autohaus.

Beide seien "schon mitten in der Übergabe", sagte Anclam, der dafür gemeinsam mit Lindner befragt wurde. Zum Zeitpunkt sagte er: "Das wird innerhalb des nächsten Jahres passieren."

Zum Jahresanfang war Lindner als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten. Der Vorstandsvorsitzende und Eigentümer Anclam würdigte die Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen. Die gesamten Vertriebsstrukturen seien schon bei diesem.

Anclam kündigte an, weiter für sein Unternehmen tätig sein zu wollen. Er wolle an den entscheidenden Stellen mitwirken.