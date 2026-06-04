Knappes Geld sorgt für Streit im Stadtrat: Das fordern die Fraktionen

Dresden - Weil Dresdens Finanznot schlimmer als gedacht ist, muss OB Dirk Hilbert (54, FDP) den Haushalt überarbeiten, weiter kürzen. Seinen letzten Vorschlag lehnte der Rat jedoch ab , darum gilt die Haushaltssperre weiter. Bevor der Rat erneut abstimmt, wurde am Donnerstag heiß diskutiert.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) muss den Haushalt weiter kürzen. © Steffen Füssel

Die CDU will Kosten für Abfall, Wärme, Energie, Straßenreinigung und ÖPNV stabil halten. Verwaltungsvorgänge müssten von der Antragstellung bis zum Bescheid digitalisiert werden, um Personal, Geld und Zeit zu sparen.

Weitere Kürzungen zulasten sozial schwächerer Dresdner sieht die PVP-Fraktion kritisch, befürchtet einen "massiven Sozialstaatsabbau" und "Umverteilung nach oben". Erhöht werden sollten Gewerbesteuer und Parkgebühren.

Die Wirtschaft müsse funktionieren - darum dürfe die Gewerbesteuer nicht erhöht werden, so die AfD. Vielen Unternehmen stehe das Wasser bereits bis zum Hals. Die Verwaltung müsse verschlankt werden.

Für die Grünen gefährden weitere Einsparungen die Strukturen der Stadt. Investitionskredite für Sanierungen seien notwendig, um der nächsten Generation keine marode Infrastruktur zu überlassen.