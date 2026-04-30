Zu zerstritten! Stadtrat findet keinen Spar-Kompromiss

Dresden - Herber Rückschlag für OB Dirk Hilbert (54, FDP)! Eindringlich warb er am Mittwoch im Stadtrat dafür, einen Nachtragshaushalt zu beschließen, damit Dresden die Haushaltssperre aufheben und weiter investieren kann. Doch sein Appell drang nicht durch.

Warnende Worte des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert (54, FDP) verhallten ungehört. © Eric Münch

Trotz zweieinhalb Stunden zermürbender Debatte fanden die Räte keinen Kompromiss. Der Rettungs-Sparplan ist damit vorerst gescheitert.

Um 21.27 Uhr stimmten AfD, Team Zastrow, BSW, Linke und auch die SPD geschlossen gegen das Paket.

Mit 31 Ja- und 35 Neinstimmen war das Votum denkbar knapp. Die sechs SPD-Stadträte hätten den Unterschied machen können - jetzt bleibt der Haushalt erst mal eingefroren.

"Das hat für viele Bereiche dramatische Konsequenzen, aber es ist halt so", kommentierte OB Dirk Hilbert (54, FDP) vergrämt.

Er will einen Widerspruch gegen den Beschluss prüfen, andernfalls müsste sich der Stadtrat noch mal zusammenraufen, erneut entscheiden.