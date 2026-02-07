Obamas als Affen dargestellt: Nun äußert sich Trump zu dem Video

USA - Das virale KI-Video, in dem Michelle (62) und Barack Obama (64) als Affen dargestellt werden, löste landesweit Empörung aus. Entschuldigen will sich Donald Trump (79) für den rassistischen Clip allerdings nicht.

US-Präsident Donald Trump (79) behauptete, er sei genauso überrascht von dem Video gewesen wie alle anderen auch. © Mark Schiefelbein/AP/dpa

Er "habe keinen Fehler gemacht", antwortete Trump wenige Stunden nach Veröffentlichung des Videos gegenüber US-Medien während eines Flugs mit der Air Force One. Das Material sei nicht von ihm erstellt worden.

"Ich meine, ich schaue mir Tausende von Dingen an. Ich habe mir den Anfang angesehen. Es war in Ordnung", fuhr Trump fort. "Ich denke, es war eine Anspielung auf 'Der König der Löwen', und es war sicherlich ein sehr starker Beitrag in Bezug auf Wahlbetrug", so Trump.

In dem 62 Sekunden langen Video geht es um Trumps Behauptungen, die US-Wahl 2020 gegen Kontrahent Joe Biden (83) sei manipuliert worden. Kurz darauf sind die Obamas als lachende Affen zu sehen.

Der Beitrag auf Truth Social wurde später entfernt. In einer Erklärung des Weißen Hauses hieß es, ein Mitarbeiter habe das Video versehentlich gepostet.

Pressesprecherin Karoline Leavitt (28) erklärte gegenüber People, der Clip stamme aus einem Internet-Meme-Video, in dem Trump als König des Dschungels und die Demokraten als Figuren aus "Der König der Löwen" dargestellt werden.

