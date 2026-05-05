Trump zieht 5000 US-Soldaten aus Bayern ab: Bürgermeister fürchtet um lokale Wirtschaft

Grafenwöhr/Vilseck - US-Präsident Donald Trump (79) setzt seine Drohung um und lässt 5000 Soldaten aus Bayern abziehen.

In der Oberpfalz sind Zehntausende US-Soldaten stationiert. © Armin Weigel/dpa

Wie der Bayerische Rundfunk am Montag berichtetet, soll es sich dabei um die Stryker-Brigade aus Vilseck in der Oberpfalz handeln.

Am Stützpunkt der US-Armee in Grafenwöhr/Vilseck leben Zehntausende Soldaten mit ihren Familienangehörigen. 5000 von ihnen sollen nun Deutschland verlassen.

Das Pentagon hatte bereits am Freitag verkündet, dass die Truppen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten abgezogen werden.

Trump reagiert damit angeblich auf Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU), der sich kritisch zum Iran-Krieg geäußert hatte. So hatte Merz gesagt, dass die Iraner die USA mit den seit zwei Monaten andauernden Verhandlungen zum Krieg demütigen würden.

Trump reagierte prompt eingeschnappt und schrieb auf Truth Social: "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!"