Insider enthüllt: Das denkt Donald Trump wirklich über die britischen Royals

USA - Vor wenigen Tagen waren König Charles (77) und seine Frau Camilla (78) aufgrund eines Staatsbesuchs in den USA . Nun wurde bekannt, was Präsident Donald Trump (79) abseits der Kameras über die Familie des britischen Monarchen zu sagen hatte.

Donald Trump (79) ist seit Jahren ein bekannter Royal-Fan. © Matt Rourke/AP/dpa

Denn der royale Biograf Robert Hardman war zu einem Treffen im Oval Office eingeladen und erhielt dort einen Einblick in die ungefilterte Meinung Trumps über die Royals - einschließlich seiner Ansichten über Prinz Harry (41), Herzogin Meghan (44) und weitere Mitglieder der Königsfamilie.

Gegenüber der Daily Mail berichtete er, der Präsident habe sich begeistert über den Besuch von Charles gezeigt - kein Wunder, immerhin ist der 79-Jährige ein bekannter Royal-Fan.

"Wir haben das gut gemacht mit dem König, oder? Er ist ein großartiger Typ, wirklich", schwärmte Trump über den Monarchen. Anschließend sprach er mit Hardman über den Thronfolger Prinz William (43).

Der US-Präsident sagte: "William, er wird doch ein guter König, oder? Er ist sehr nett. Ein großartiger Typ. Ich mag ihn."

Auch über Prinzessin Kate (44) sowie die drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) äußerte sich Trump ausschließlich positiv.