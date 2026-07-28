Brandbrief von den eigenen Leuten! Kritik an Friedrich Merz wird immer lauter

Berlin/Mainz - Der Unmut über Friedrich Merz (70) wächst auch innerhalb der CDU. Nun hat die Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz ein gemeinsames Treffen mit dem Kanzler abgesagt und dies in einem scharf formulierten Brief begründet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) verliert Rückhalt in der eigenen Partei. © Christoph Soeder/dpa

Hintergrund ist die umstrittene Kabinettsumbildung der Bundesregierung. Merz hatte Verkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) bereits Ende vergangener Woche über dessen Entlassung informiert.

Nachdem der zunächst vorgesehene Nachfolger - CDU-Finanzpolitiker Fritz Güntzler - kurzfristig abgesagt hatte, blieb die Personalie jedoch mehrere Tage lang ungeklärt. Schließlich bat Schnieder selbst um seine Entlassung und sprach von einem "unwürdigen Zustand".

In einem Brandbrief, der dem SWR vorliegt, hat die CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz dieses Vorgehen nun deutlich kritisiert. In dem Schreiben heißt es, der Umgang mit Schnieder habe "zu erheblichem Unverständnis" geführt und sei "schwer nachvollziehbar".

Ein persönlicher Austausch mit dem Kanzler setze gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung voraus. Beides sehe man derzeit nicht gegeben. "Die Basis von uns ist völlig schockiert und fassungslos. Ich bin sehr, sehr enttäuscht", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Dennis Junk (42).

Merz zeigte Verständnis für die Kritik. Auf einer Pressekonferenz erklärte er, die Aufregung sei nachvollziehbar. Er gehe jedoch davon aus, dass sich die Lage bis September beruhigen werde und das Treffen mit der Landtagsfraktion dann nachgeholt werden könne.