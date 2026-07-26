Kommunikative Posse: Minister will Kanzler Merz um Entlassung bitten

Berlin - Verkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) kommt einem Rauswurf durch Kanzler Friedrich Merz (CDU) zuvor und bittet selbst um seine Entlassung.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) will keine "Lame Duck" als Minister sein. © Michael Ukas/dpa

"Ich werde den Bundeskanzler bitten, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, mich aus dem Amt des Bundesministers für Verkehr zu entlassen", teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Mit diesem Schritt ziehe ich die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und will zugleich den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht."

Beste Chancen auf seine Nachfolge hat nach Informationen der dpa aus der Union der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger.

Die Verkündung der Personalie wird nun zeitnah erwartet.