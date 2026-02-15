Merz verbietet Alkoholausschank auf CDU-Bundesparteitag

Stuttgart - Am kommenden Wochenende findet in Stuttgart der Bundesparteitag der CDU statt. Eine Weichenstellung des Parteichefs sorgt dabei bereits im Vorhinein für viel Aufmerksamkeit: Auf Entscheidung von Friedrich Merz (70, CDU) wird der Alkohol-Ausschank am Freitagabend eingeschränkt.

CDU-Chef Friedrich Merz (70) trinkt nach einer Wanderung auf dem Löbauer Berg im Spätsommer 2024 im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung ein Bier. (Archiv) © Sebastian Kahnert/dpa

Üblicherweise präsentieren sich bei Parteitagen verschiedene Aussteller, zumeist Unternehmen, im Umfeld des Parteitags mit Ständen, an denen Kaffee, Snacks oder auch frisch gezapftes Bier und Wein angeboten werden.

"Aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung und auf Entscheidung des Parteivorsitzenden hin müssen wir den Zeitplan für den Ausschank alkoholischer Getränke am Freitagabend leider kurzfristig anpassen", berichtet der Berliner "Tagesspiegel" nun unter Berufung auf ein Schreiben aus der Parteizentrale der Christdemokraten.

"Um das ehrgeizige Programm der Antragsberatungen erfolgreich und pünktlich abzuschließen, ist es essenziell, dass die Delegierten bis zum Sitzungsende im Plenarsaal verbleiben", heißt es in der E-Mail weiter. "Daher bitten wir Sie höflich, den Alkoholausschank in der Ausstellung auszulassen."

Das Tagungspräsidium werde die Delegierten des Parteitags "darüber informieren, dass die Bewirtung erst beim Baden-Württemberg-Abend nach Abschluss der Sitzung startet". "Wir bedauern die Kurzfristigkeit dieser Änderung sehr und danken Ihnen herzlich für Ihre Flexibilität. Sie unterstützen uns damit maßgeblich dabei, den parlamentarischen Ablauf erfolgreich zu gestalten."