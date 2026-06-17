DFB-Wappen fehlt: Hat Friedrich Merz ein gefälschtes WM-Trikot an Donald Trump verschenkt?
Berlin/Évian - Auf dem G7-Gipfel beschenkte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) den US-Präsidenten Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Handelte es sich dabei um eine Fälschung?
Grund zur Annahme, dass Merz hier kein originales WM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überreicht hat, gibt ein fehlendes Detail im unteren Bereich der Rückennummer "47".
Dort ist normalerweise nämlich ein kleines Wappen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aufgedruckt. Auf Trumps Trikot allerdings nicht.
Auch ein weiteres Kennzeichen scheint zu fehlen.
Die Rückennummer findet sich normalerweise auch in kleinerer Form vorne auf dem Trikot, direkt mittig unter den schwarz-rot-goldenen Streifen. Auf den Videoaufnahmen vom G7-Gipfel ist auf der Trikot-Vorderseite jedoch keine kleine "47" zu sehen.
Zur Klärung der Frage, ob das Trikot tatsächlich eine Fälschung ist, hat TAG24 Presseanfragen an Hersteller Adidas und das Bundeskanzleramt gestellt. Eine Rückmeldung hierzu steht noch aus.
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