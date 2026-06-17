DFB-Wappen fehlt: Hat Friedrich Merz ein gefälschtes WM-Trikot an Donald Trump verschenkt?

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Das von Kanzler Friedrich Merz an Donald Trump verschenkte Trikot weist einige Unterschiede zum originalen WM-Trikot auf.

Von Malte Kurtz

Berlin/Évian - Auf dem G7-Gipfel beschenkte Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) den US-Präsidenten Donald Trump zu dessen 80. Geburtstag mit einem Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Handelte es sich dabei um eine Fälschung?

Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump überreichte ihm Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) ein Deutschland-Trikot mit der Rückennummer "47".
Zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump überreichte ihm Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) ein Deutschland-Trikot mit der Rückennummer "47".  © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Grund zur Annahme, dass Merz hier kein originales WM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überreicht hat, gibt ein fehlendes Detail im unteren Bereich der Rückennummer "47".

Dort ist normalerweise nämlich ein kleines Wappen des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aufgedruckt. Auf Trumps Trikot allerdings nicht.

Auch ein weiteres Kennzeichen scheint zu fehlen.

Wissenschaftler über Friedrich Merz: "Das ist irre! Der Mann muss da weggeholt werden!"
Friedrich Merz Wissenschaftler über Friedrich Merz: "Das ist irre! Der Mann muss da weggeholt werden!"

Die Rückennummer findet sich normalerweise auch in kleinerer Form vorne auf dem Trikot, direkt mittig unter den schwarz-rot-goldenen Streifen. Auf den Videoaufnahmen vom G7-Gipfel ist auf der Trikot-Vorderseite jedoch keine kleine "47" zu sehen.

Gut zu erkennen: Eigentlich ist auf den deutschen WM-Trikot ein kleines DFB-Wappen unten in den Rückennummern integriert.
Gut zu erkennen: Eigentlich ist auf den deutschen WM-Trikot ein kleines DFB-Wappen unten in den Rückennummern integriert.  © Christian Charisius/dpa

Zur Klärung der Frage, ob das Trikot tatsächlich eine Fälschung ist, hat TAG24 Presseanfragen an Hersteller Adidas und das Bundeskanzleramt gestellt. Eine Rückmeldung hierzu steht noch aus.

Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

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