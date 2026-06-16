Hallo, Lieblingsmensch! Was läuft da zwischen Merz und Macron?

Évian-les-Bains (Frankreich) - So sieht echte Männerfreundschaft aus! Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) begrüßte seinen "Lieblingsmenschen", den deutschen Kanzler Friedrich Merz (70), zum G7-Gipfel mit einer besonderen Note.

"Hallo, Lieblingsmensch!" Emmanuel Macron (48, 2.v.l.) und Friedrich Merz (70, CDU) wirken bei ihrer Begrüßung wie ein Herz und eine Seele. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Ein Video, das Macron auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt hat, sorgt derzeit für Schmunzeln. Zu sehen ist Merz' Ankunft in Évian, die das französische Staatsoberhaupt mit dem Hit "Lieblingsmensch" der deutsch-marokkanischen Sängerin Namika untermalen ließ.

Zu den eingängigen Klängen und vielsagenden Worten "Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment ... Dafür, dass du mich so gut kennst ... Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein ..." schritt Merz mit seiner Ehefrau Charlotte (65) im Schlepptau über den "blauen Teppich".

In dessen Mitte warteten Macron und seine Frau Brigitte (73). Während sich die Staatsmänner innig umarmten, setzte es für beide First Ladys ein Küsschen links und rechts, ehe alle vier für ein Foto posierten.

Ob die musikalische Untermalung ernst oder eher mit einem Augenzwinkern gemeint war, weiß Macron wohl nur selbst.