Hallo, Lieblingsmensch! Was läuft da zwischen Merz und Macron?

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Frankreichs Präsident Emmanuel Macron begrüßte den deutschen Kanzler Friedrich Merz zum G7-Gipfel mit dem Hit "Lieblingsmensch" von Namika.

Von Marcus Scholz

Évian-les-Bains (Frankreich) - So sieht echte Männerfreundschaft aus! Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (48) begrüßte seinen "Lieblingsmenschen", den deutschen Kanzler Friedrich Merz (70), zum G7-Gipfel mit einer besonderen Note.

"Hallo, Lieblingsmensch!" Emmanuel Macron (48, 2.v.l.) und Friedrich Merz (70, CDU) wirken bei ihrer Begrüßung wie ein Herz und eine Seele.
"Hallo, Lieblingsmensch!" Emmanuel Macron (48, 2.v.l.) und Friedrich Merz (70, CDU) wirken bei ihrer Begrüßung wie ein Herz und eine Seele.  © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Ein Video, das Macron auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt hat, sorgt derzeit für Schmunzeln. Zu sehen ist Merz' Ankunft in Évian, die das französische Staatsoberhaupt mit dem Hit "Lieblingsmensch" der deutsch-marokkanischen Sängerin Namika untermalen ließ.

Zu den eingängigen Klängen und vielsagenden Worten "Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment ... Dafür, dass du mich so gut kennst ... Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein ..." schritt Merz mit seiner Ehefrau Charlotte (65) im Schlepptau über den "blauen Teppich".

In dessen Mitte warteten Macron und seine Frau Brigitte (73). Während sich die Staatsmänner innig umarmten, setzte es für beide First Ladys ein Küsschen links und rechts, ehe alle vier für ein Foto posierten.

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Ob die musikalische Untermalung ernst oder eher mit einem Augenzwinkern gemeint war, weiß Macron wohl nur selbst.

Merz und Macron beschworen einst die deutsch-französische Freundschaft

Kanzler Friedrich Merz und seine Charlotte (65) hatten mit den Macrons sichtlich Spaß.
Kanzler Friedrich Merz und seine Charlotte (65) hatten mit den Macrons sichtlich Spaß.  © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Grundsätzlich gilt das Verhältnis der Staatsoberhäupter eher als freundschaftlich. Nach Merz' Wahl zum Bundeskanzler im Mai 2025 betonten beide öffentlich, der deutsch-französischen Freundschaft neues Leben einhauchen zu wollen.

Bei ihrem ersten Treffen als Kanzler und Präsident sprachen Merz und Macron gar von einem Neustart hinsichtlich der Beziehungen beider Länder.

Zum großen Staaten-Gipfel in Frankreich wurde allerdings auch anderen Politikern die Ehre eines "eigenen" Social-Media-Songs zuteil.

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So wurden der britische Premier Keir Starmer (63) und dessen Frau Victoria zu einer Klassik-Version des James-Bond-Titelsongs "The World Is Not Enough" begrüßt.

Kanadas Staatschef Mark Carney (61) und seine Frau Diana Fox bekamen einen Song von Céline Dion auf die Ohren. Italiens Staatschefin Giorgia Meloni (49) schritt zu "Felicità" von Al Bano & Romina Power über den Teppich.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

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