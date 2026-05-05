In ein paar Jahren: Kanzler Friedrich Merz glaubt an besseres Deutschland

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat die Reformfähigkeit Deutschlands und die Chance auf einen grundlegenden Wandel bis 2035 beschworen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) auf dem Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrates in Berlin. © Michael Kappeler/dpa

Er sei überzeugt: "Deutschland hat die Kraft für Reformen, Deutschland hat die Kraft für einen neuen Aufbruch", sagte der CDU-Vorsitzende beim CDU-Wirtschaftsrat in Berlin.

Er glaube daran, dass das Land 2035 grundlegend anders aussehen werde, sagte Merz. So würden etwa bis dahin Behördengänge und Genehmigungen digitalisiert sein, der Staat werde nicht mehr als Hindernis empfunden werden, Misstrauen werde durch Vertrauen ersetzt, Energie wieder bezahlbar und verlässlich sein.

"Kurzum: Ich glaube daran, meine Damen und Herren, dass Deutschland des Jahres 2035 ein Land ist, das wieder an sich glaubt, ein Land, das frei ist, was sicher geblieben ist und das seinen Wohlstand auch für nachfolgende Generationen erhält", sagte Merz. Das sei keine Utopie, sondern erreichbar.

Merz gestand ein, dass die Stimmung im Land kritisch sei.