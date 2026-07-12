Gegenwind für Friedrich Merz: Studierende wollen Bundeskanzler Staatsbesuch in Köln versauen

Köln - Studi-Aufstand gegen Friedrich Merz (70)! Der Bundeskanzler soll zum Start in die neue Woche eine neu geschaffene Einrichtung an der Uni Köln eröffnen - Demonstrierende wollen ihm seinen Besuch vermiesen.

Friedrich Merz muss sich am Montag auf Gegenwind rund um die Uni Köln einstellen. © Elisa Schu/dpa

Einer Mitteilung der Uni zufolge soll der Kanzler um 12.30 Uhr die "Adenauer School of Government" zur Ausbildung von Fachkräften für Politik und Verwaltung, eröffnen.

Trotz des Bezugs auf den in Köln geborenen CDU-Politiker Konrad Adenauer soll die Schule überparteilich sein. Nach Angaben der Universität hält Merz einen Vortrag.

Danach werde er mit Gästen ins Gespräch kommen und Fragen beantworten. Unter den Gästen seien viele Studierende.

Die Studentenvertretung Asta hat eine Demonstration gegen den Besuch von Merz mit 1000 Teilnehmenden angemeldet. Die "Adenauer School of Government" solle die nächsten Führungseliten heranbilden, heißt es in einem Demo-Aufruf.

"So sollen neoliberal-konservative Ideologien und Interessen von Konzernen an der Uni und in der Gesellschaft verankert werden. Und das während in allen sozialen Bereichen der Gesellschaft, auch an der Uni Köln, massiv gekürzt wird."