Aiwanger wettert gegen zu viel Sozial- und "Nanny"-Staat

Deggendorf - Hubert Aiwanger (55) hat bei der Aschermittwochsveranstaltung seiner Partei die Freien Wähler als Freiheitspartei schlechthin dargestellt.

Auch Freie-Wähler-Boss und Bayerns Vize-Landesvater Hubert Aiwanger (55) stellt mit seiner Bürgergeld-Debatte alle Empfänger unter Generalverdacht. © Armin Weigel/dpa

"Ich will selber entscheiden können, ob ich mit Holz, Gas oder Wärmepumpe heize. Ich will selber entscheiden können, wie ich mich in diesem Land bewege und aufhalte. Wir brauchen nicht immer mehr Bevormundung", sagte er in Deggendorf.

"Wir stehen nicht für den Nanny-Staat, der uns im Detail sagt, was wir zu tun haben."

Ansonsten nutzte Aiwanger die Bühne für eine Abrechnung vor allem mit der Politik in Berlin und Brüssel. Am Thema Bürgergeld arbeitete er sich erneut ab.

"Wir stehen nicht dafür, dass Hunderttausende Menschen in diesem Land morgens eben nicht aufstehen müssen, um in die Arbeit gehen zu können, obwohl sie Arbeitsplätze fänden", sagte er

"Ehrlich gesagt ist mir der Teilzeitbeschäftigte lieber als der, der gar nichts tut."