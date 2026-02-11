Gerüchte um Söder-Tochter und Tech-Milliardär: Ex-Geliebte erhebt schwere Vorwürfe

München/New York (USA) - Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU), Gloria-Sophie Burkandt (27), zeigte sich in letzter Zeit immer wieder an der Seite von Ex-Google-CEO Eric Schmidt (70). Eine Beziehung ist aber nicht offiziell bestätigt. Die Ex-Geliebte des 37 Milliarden Dollar schweren US-Amerikaners geht währenddessen gerichtlich gegen ihn vor.

Gloria-Sophie Burkandt (27) bei der Bambi-Verleihung 2025. © Felix Hörhager/dpa

Schmidt ist zwar seit 1980 mit seiner Frau Wendy verheiratet, das Paar führt aber Medienberichten zufolge seit Jahren eine "offene Ehe". Von 2020 bis 2024 war der 70-Jährige mit Tech-Unternehmerin Michelle Ritter (31) zusammen.

Im vergangenen Jahr reichte Ritter laut mehreren Medien wie etwa der "New York Post" Klage beim Superior Court of Los Angeles County ein. Die Vorwürfe wiegen schwer: sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Belästigung und Verstöße gegen Gesetze zur Computerdatenausspähung und Telekommunikationsüberwachung.

In der Klageschrift soll sie den Milliardär als "unberechenbar" beschrieben haben.

Schmidts Anwältin Patricia Glaser weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Sie sprach von einem verzweifelten Versuch, falsche und verleumderische Behauptungen zu verbreiten, um von einem Geschäftsstreit abzulenken.

Medienberichten zufolge soll Schmidt während der gemeinsamen Zeit mit Ritter 100 Millionen US-Dollar in ihr KI-Start-up "Steel Perlot" investiert haben. Das Unternehmen beschafft Kapital für andere Firmen.