 2.832

Älter als ihr Vater! Liebt Söder-Tochter diesen Tech-Milliardär?

Gloria-Sophie Burkandt wurde an der Seite von Ex-Google-Seo Eric Schmidt gesehen. Sind die beiden ein Paar?

Von Friederike Hauer

München - Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, 59), Gloria-Sophie Burkandt (27) hat sich in Davos mit dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt (70) gezeigt. Ist er ihr neuer Freund?

Gloria-Sophie Burkandt (27) bei der Bambi-Verleihung 2025.
Gloria-Sophie Burkandt (27) bei der Bambi-Verleihung 2025.  © Felix Hörhager/dpa

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge verbrachten das Model und der US-Amerikaner (geschätztes Vermögen: 36,5 Milliarden USD) schon den Jahreswechsel zusammen, bevor sie in der Schweiz auftraten.

Von einer Beziehung wird offiziell noch nicht gesprochen, doch auch in den USA ist die neue Frau an Schmidts Seite schon aufgefallen. Er ist seit 1980 mit seiner Frau Wendy verheiratet. Medienberichten zufolge führt das Paar aber seit Jahren eine "offene Ehe".

Schmidt zeigte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder mit deutlich jüngeren Frauen.

Schock-Nachricht von Influencerin Lisa Straube: Sohn Xavi mit nur vier Monaten verstorben
Promis & Stars Schock-Nachricht von Influencerin Lisa Straube: Sohn Xavi mit nur vier Monaten verstorben

Seine letzte Beziehung zur Unternehmerin Michelle Ritter (31) endete in einer Schlammschlacht. Sie verklagte ihn 2025 und beschuldigte ihn unter anderem der Vergewaltigung. Er selbst weist alle Vorwürfe zurück.

Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt (70, r.) steht beim Gipfel des Future Investment Initiative (FII) Institute neben Elon Musk (54).
Der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt (70, r.) steht beim Gipfel des Future Investment Initiative (FII) Institute neben Elon Musk (54).  © Uncredited/POOL/AP/dpa

Dem Bericht der Bild zufolge sollen Burkandt und Schmidt in der nächsten Woche gemeinsam zur Münchner Sicherheitskonferenz reisen. Dort könnte es zu einem ersten Zusammentreffen mit ihrem Vater kommen.

Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Uncredited/Pool/AP/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: