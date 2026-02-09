Älter als ihr Vater! Liebt Söder-Tochter diesen Tech-Milliardär?
München - Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, 59), Gloria-Sophie Burkandt (27) hat sich in Davos mit dem ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt (70) gezeigt. Ist er ihr neuer Freund?
Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge verbrachten das Model und der US-Amerikaner (geschätztes Vermögen: 36,5 Milliarden USD) schon den Jahreswechsel zusammen, bevor sie in der Schweiz auftraten.
Von einer Beziehung wird offiziell noch nicht gesprochen, doch auch in den USA ist die neue Frau an Schmidts Seite schon aufgefallen. Er ist seit 1980 mit seiner Frau Wendy verheiratet. Medienberichten zufolge führt das Paar aber seit Jahren eine "offene Ehe".
Schmidt zeigte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder mit deutlich jüngeren Frauen.
Seine letzte Beziehung zur Unternehmerin Michelle Ritter (31) endete in einer Schlammschlacht. Sie verklagte ihn 2025 und beschuldigte ihn unter anderem der Vergewaltigung. Er selbst weist alle Vorwürfe zurück.
Dem Bericht der Bild zufolge sollen Burkandt und Schmidt in der nächsten Woche gemeinsam zur Münchner Sicherheitskonferenz reisen. Dort könnte es zu einem ersten Zusammentreffen mit ihrem Vater kommen.
Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Uncredited/Pool/AP/dpa