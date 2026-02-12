 987

Söder vor dem Narrengericht: Dafür muss er sich verantworten

Von Aleksandra Bakmaz

Stockach – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) wird am Donnerstag (ab 17 Uhr) beim Narrengericht in Stockach unweit des Bodensees erwartet.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) verkleidet als "Braveheart" in der BR-Livesendung "Fastnacht in Franken". Beim Narrengericht wird er ohne Verkleidung empfangen.  © Daniel Löb/dpa

Dort soll sich der Politiker schlagfertig gegen nicht ganz ernst gemeinte Anklagepunkte verteidigen. Die Karten für das närrische Event mit dem CSU-Chef waren schnell ausverkauft.

Das 675 Jahre alte Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken im Kreis Konstanz gehört zu den Höhepunkten der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Auf der Anklagebank saßen auch schon Angela Merkel (71, CDU), Karl Lauterbach (62, SPD) und Wolfgang Kubicki (73, FDP).

Mit Söder steht erst zum zweiten Mal nach Franz Josef Strauß (1979) ein amtierender bayerischer Ministerpräsident vor dem närrischen Tribunal. Der Prozess findet immer am sogenannten "Schmotzigen Dunschtig" vor Publikum statt, an dem auch die heiße Phase der "Fünften Jahreszeit" beginnt.

Karten für das Narrengericht waren schnell ausverkauft

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) steht vor dem Narrengericht. Am Donnerstagabend wird sich auch Markus Söder (59, CSU) verantworten müssen.  © Patrick Seeger/dpa

Laut Narrengericht gab es 1200 Karten. Kurz nach Beginn des Online-Verkaufs seien alle weg gewesen. "Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz zum diesjährigen Beklagten", hatte Narrenrichter Jürgen Koterzyna gesagt.

Die Veranstaltung werde am selben Abend (ab 20.15 Uhr) im SWR gezeigt und sei dann auch in der Mediathek zu finden.

In Veitshöchheim zur Prunksitzung "Fastnacht in Franken" war Söder am vergangenen Freitag als Filmfigur Braveheart erschienen. In Stockach treten die Beklagten dagegen traditionell ohne Kostüm auf.

