MP Kretschmer erfüllt sich "Kindheitstraum": So lautet Urteil von Fachkraft am Eisstand
Von Maximilian Schiffhorst, Sebastian Münster
Dresden - Bestes Wetter für ein leckeres Eis! Am Samstag hat auch MP Michael Kretschmer (50, CDU) nach einer Abkühlung gesucht. Beim Gang durch die Fachmesse "Sachsenback" in Dresden erfüllte sich der Landeschef einen "kleinen Kindheitstraum".
Mit einem Hörnchen in der Hand durfte der Politiker selbst sein Können an den Hebeln einer Eismaschine beweisen, wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt.
Etwas gekleckert, besaß das Ergebnis noch leichtes Verbesserungspotenzial, was auch die Fachkraft des Stands anmerken musste. Ihr Urteil lautete "fast perfekt".
Noch bis Montag präsentieren mehr als 200 Aussteller aus dem Bäckerei- und Konditoreihandwerk ihre Produkte in den Messehallen. Zum Auftakt diskutierte Kretschmer mit Vertretern der Branche über die Zukunft.
Die Zahl der Handwerksbetriebe im Bäckereigewerbe sinkt nach Angaben der Handwerkskammern seit Jahren. Zwischen 2014 und 2024 verringerte sich ihre Anzahl demnach um 270.
Laut Wirtschaftsminister Dirk Panter (52, SPD) sind 40 Prozent der eingetragenen Betriebsinhaber über 55 Jahre alt, rund 19.000 Betriebe müssten in den kommenden zehn Jahren übergeben werden.
Um das Handwerk zu stärken, soll im Zuge der Maßnahmen der Bonus für alle Meisterabschlüsse ab 2026 auf 3000 Euro steigen. Aktuell liegt er bei 2000 Euro.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)