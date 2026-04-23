MP Kretschmer will fleißige Handwerker sehen

Dresden - Das schauen wir uns doch mal genauer an: Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) im vergangenen Jahr Schirmherr des Wettbewerbs "Zukunftspreis – Handwerksbetrieb des Jahres 2025" war, belegte die Firma Sachsen-Säge den 2. Platz. Sein Interesse war geweckt. Etwas genauer lernte Kretschmer die Firma aus Dresden-Bannewitz am Mittwoch bei einem Firmenrundgang kennen.

Ausbildungsbeauftragter Martin Preußcher (l.) im Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU). © Norbert Neumann

Was für ein Team! Kretschmer sprach mit Mitarbeitern und Auszubildenden und legte selbst Hand an. Spezialstrecke der Firma ist das Betonbohren und -sägen.

Für die Sanierung des Tunnels Königshainer Berge an der A 4 kurz vor Görlitz führten die Spezialisten präzise Bohr- und Sägearbeiten für die 40 Notrufnischen durch und 26 Kilometer millimetergenau geschnittene Fugen für das neue Leitsystem.