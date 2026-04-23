MP Kretschmer will fleißige Handwerker sehen

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Michael Kretschmer besuchte am Mittwoch die Firma Sachsen-Säge. Dort nahm er an einem Rundgang teil.

Von Thomas Staudt

Dresden - Das schauen wir uns doch mal genauer an: Als Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) im vergangenen Jahr Schirmherr des Wettbewerbs "Zukunftspreis – Handwerksbetrieb des Jahres 2025" war, belegte die Firma Sachsen-Säge den 2. Platz. Sein Interesse war geweckt. Etwas genauer lernte Kretschmer die Firma aus Dresden-Bannewitz am Mittwoch bei einem Firmenrundgang kennen.

Ausbildungsbeauftragter Martin Preußcher (l.) im Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).
Ausbildungsbeauftragter Martin Preußcher (l.) im Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU).  © Norbert Neumann

Was für ein Team! Kretschmer sprach mit Mitarbeitern und Auszubildenden und legte selbst Hand an. Spezialstrecke der Firma ist das Betonbohren und -sägen.

Für die Sanierung des Tunnels Königshainer Berge an der A 4 kurz vor Görlitz führten die Spezialisten präzise Bohr- und Sägearbeiten für die 40 Notrufnischen durch und 26 Kilometer millimetergenau geschnittene Fugen für das neue Leitsystem.

26 Kilometer millimetergenau geschnittene Fugen lieferte "Sachsen-Säge" für die Sanierung des Tunnels Königshainer Berge. (Archivbild)
26 Kilometer millimetergenau geschnittene Fugen lieferte "Sachsen-Säge" für die Sanierung des Tunnels Königshainer Berge. (Archivbild)  © Norbert Neumann

Aber auch, wenn Sanierungsarbeiten wie im Paunsdorf-Center Leipzig anstehen (2024) oder Balkons eines Plattenbaus wie in der Chemnitzer Kutusowstraße demontiert werden müssen (2025), sind die insgesamt 30 Mitarbeiter gefragt.

Das kann einem schon mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, oder Herr Kretschmer?

Titelfoto: Norbert Neumann

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