A4-Tunnel Königshainer Berge endlich wieder frei

Görlitz - Die jahrelange Sanierung des Tunnels Königshainer Berge hat ein Ende: Auch die letzte Sperrung Richtung Dresden ist jetzt aufgehoben, informierte die zuständige Autobahngesellschaft.

Der Tunnel Königshainer Berge ist nun endlich wieder komplett nutzbar. © Norbert Neumann

Die Sanierungsarbeiten im Tunnel hatten im März 2024 begonnen.

Der Verkehr wurde währenddessen jeweils durch eine der beiden Röhren geleitet, in der anderen fanden die Arbeiten statt.

Seit der Fertigstellung des Tunnels 1999 sind die Sicherheitsanforderungen gestiegen.

Deshalb wurden unter anderem neue Notrufkabinen installiert und mehr Sensoren zur Brandfrüherkennung eingebaut.