Social-Media-Verbot für Jugendliche? So reagiert MP Kretschmer darauf

Sachsens MP Michael Kretschmer (50, CDU) fordert ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. © Katharina Kausche/dpa

Konkret geht es dem Landeschef darum, dass Kinder bis zur Altersgrenze von 14 Jahren keinen Zugang mehr zu den sozialen Netzwerken erhalten. "Ich denke, bis zum 16. Lebensjahr wäre eine Einschränkung zu lang", sagte Kretschmer gegenüber der Sächsischen Zeitung.

Er sehe eine Mehrheit in der Bevölkerung für einen solchen Schritt. Social Media könne vor allem bei der jungen Generation zu einer Sucht werden, die auch psychische Beeinträchtigungen mit sich bringe, so der Politiker.

Kretschmer empfiehlt, die Meinung von Experten - etwa der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina - für eine Umgestaltung der Regeln einzuholen.

Beim CDU-Parteitag in Stuttgart stand am Samstag auch das Thema "Social-Media-Verbot" auf der Agenda. Die Delegierten stimmten dabei für eine gesetzliche Altersgrenze von 14 Jahren und das besondere Schutzbedürfnis bis zum 16. Lebensjahr im digitalen Raum. Die Bundesregierung ist nun aufgefordert, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.