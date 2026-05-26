Bundeswehr verabschiedet Ex-Ministerpräsident Haseloff mit Lieblingssongs

Magdeburg - Sachsen-Anhalts früherer Ministerpräsident Reiner Haseloff (72, CDU) ist von der Bundeswehr feierlich verabschiedet worden.

Die Serenade für Haseloff fand in Magdeburg statt. © Peter Gercke/dpa

In einer Serenade in Magdeburg wurden neben der Nationalhymne auch Musikstücke gespielt, die sich Haseloff ausgesucht hatte.

Der CDU-Politiker wünschte sich unter anderem "Learning to Fly" von Tom Petty. "Das ist einer meiner Lieblingssongs", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld.

"Der ist mit meiner rockigen Zeit verbunden." Außerdem erklangen die Kirchenlieder "Land of Hope and Glory" (Edward Elgar) und "Nehmt Abschied Brüder" sowie der Marsch "Alter Dessauer".

Im Anschluss an die Serenade bedankte sich Haseloff beim Heeresmusikkorps Hannover. So einfühlsam habe er "Learning to Fly" noch nie gehört, sagte der 72-Jährige.

Haseloff war von 2011 bis 2026 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Mit seinem vorzeitigen Rückzug im Januar hat er seinem Nachfolger und Parteifreund Sven Schulze (46) ermöglicht, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.