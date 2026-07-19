DDR-Hymne bei AfD-Veranstaltung gesungen: So reagiert Sahra Wagenknecht darauf

Sahra Wagenknecht (57) sieht beim Singen der DDR-Hymne keinen Skandal. © Fabian Sommer/dpa

"Wer die DDR-Hymne singen möchte, soll sie singen. Hier wird wieder ein Skandal herbeigeredet, wo keiner ist", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Die Ostdeutschen sollten sich die Erinnerung an ihre Hymne nicht nehmen lassen."

Die DDR-Hymne "Auferstanden aus Ruinen" war am Dienstag auf einer Wahlveranstaltung der AfD in Sachsen-Anhalt erklungen - angestimmt vom Kabarettisten Uwe Steimle (63).

Auch AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (51) und der sachsen-anhaltische Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) sangen auf der Veranstaltung in Dessau-Roßlau zumindest Teile der Hymne mit. Im Anschluss daran wurde auch noch die Hymne der Bundesrepublik gesungen.

Der Vorfall sorgte für Kritik. Die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke (64) beklagte eine "Verharmlosung der DDR". Für die Menschen, die zu Opfern des Systems wurden, sei eine solche Geschichtsvergessenheit unerträglich.

Sachsen-Anhalts Aufarbeitungsbeauftragter Johannes Beleites (59) sprach von einer Geringschätzung der Menschen, die für Freiheit und Demokratie ihr Leben riskiert oder lange Haftstrafen in Kauf genommen haben.