Wagenknecht zieht Thüringer Koalition in Zweifel

Erfurt - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56) hat sich gegen eine Fortsetzung der Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD in Thüringen ausgesprochen.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (56) hat sich gegen die Fortsetzung der Brombeer-Koalition in Thüringen ausgesprochen. © Peter Gercke/dpa

Es gebe wenige inhaltliche Gemeinsamkeiten, sagte die Namensgeberin der Partei der "Thüringer Allgemeinen Zeitung". Dies habe "der Glaubwürdigkeit des BSW schwer geschadet und die AfD nur noch stärker gemacht", sagte Wagenknecht der Zeitung.

"Auch in Thüringen wäre es besser, einen im Land breit akzeptierten, parteiunabhängigen Ministerpräsidenten zu suchen, der mit wechselnden Mehrheiten regiert – auch unter Einbeziehung der AfD."

Thüringens Finanzministerin und BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf (50) wies die Kritik ihrer Parteikollegin an der Koalition dem Bericht nach zurück.

Das Verhältnis zwischen Wolf und Wagenknecht gilt als deutlich abgekühlt.

Wagenknecht hatte das Thüringer BSW immer wieder für seine Regierungsbeteiligung in Erfurt kritisiert. Die BSW-Gründerin sieht im Mitregieren mit CDU und SPD einen Grund für das knappe Scheitern des BSW bei der Bundestagswahl 2025. Auch Teile des Thüringer BSW sehen die Regierungsbeteiligung kritisch.