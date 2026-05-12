Erleichterung zum Ruhestand: Kretschmanns Frau hat den Krebs besiegt

Gerlinde und Winfried Kretschmann (77, Grüne) sind seit über 50 Jahren verheiratet. © Marijan Murat/dpa

"Meiner Frau geht es gut. Sie hat den Krebs besiegt. Nach fünf Jahren gilt sie als geheilt", sagte Winfried Kretschmann (77, Grüne) der Zeitschrift "Bunte". Sie seien sehr zuversichtlich, so Kretschmann. "Sie ist gut drauf."

Kretschmann hatte die Brustkrebserkrankung seiner Frau im Februar 2021 bekannt gemacht und hatte mitten im Landtagswahlkampf angekündigt, deswegen kürzertreten zu wollen.

Das Paar ist seit 1975 verheiratet und hat drei Kinder und mehrere Enkel. Künftig dürften die beiden mehr Zeit füreinander haben.