Ein letzter Abschied: Viel Applaus für scheidenden Kretschmann

Berlin/Stuttgart – Und noch ein Abschied, noch ein letzter und langer Applaus: Nach 182 Plenarsitzungen und mehr als 40 Reden vor dem Bundesrat ist der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) in Berlin von der Länderkammer verabschiedet worden.

Ex-Kanzler Olaf Scholz (67, SPD, v.l.n.r.), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53, CDU), Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71, CDU) und Winfried Kretschmann (77, Bündnis 90/Die Grünen) sitzen bei der Abschiedsveranstaltung nebeneinander. © Sophia Weimer/dpa

Mit anhaltendem Beifall würdigten die Regierungschefs, Ministerinnen und Ressortchefs der Bundesländer die politische Arbeit des 77-Jährigen.

Der amtierende Bundesratspräsident Andreas Bovenschulte (60) lobte den zuletzt dienstältesten Ministerpräsidenten für seine "enthusiastische und pragmatische Art".

Kretschmann sei "stets und immer ein bekennender Föderalist" gewesen, sagte der Bremer Bürgermeister.

Und Kretschmann? Der Baden-Württemberger appellierte auch bei seinem letzten Auftritt am Rednerpult im Bundesrat engagiert an Bürgernähe und Föderalismus, er pries die Kammer als "Konsensmaschine", um die Deutschland in anderen Ländern beneidet werde – und verabschiedete sich dann ein letztes Mal.