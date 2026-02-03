Kretschmann genervt von Debatte: "Wolf weiß ja nicht, wann Wahlkampf ist"

Stuttgart - Die Debatte um den geplanten Abschuss eines Wolfs auf der Hornisgrinde im Nordschwarzwald sorgt weiter für Aufregung - und hat selbst Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) überrascht.

Winfried Kretschmann (77, Grüne) äußerte scharfe Kritik an der aktuelle Debatte um den Wolfsabschuss. (Archivfoto) © Marijan Murat/dpa

"Mich erstaunt die große Emotionalität dieser Debatte, das muss ich schon sagen", sagte Kretschmann in Stuttgart. Der Wolfsrüde, der sich wiederholt Menschen näherte und deshalb getötet werden soll, sei ein Sonderfall.

Die sogenannte Entnahme diene dem "unmittelbaren Menschenschutz", betonte Kretschmann. "Das ist kein Thema des allgemeinen Artenschutzes."

Vorwürfe, die Abschussgenehmigung des grün geführten Umweltministeriums sei ein Wahlkampfmanöver, wies der Regierungschef entschieden zurück. "Der Vorwurf ist abwegig. Der Wolf weiß ja nicht, wann Wahlkampf ist - das ist doch einfach Blödsinn", sagte er.

Der Zeitpunkt habe mit der sogenannten Ranzzeit zu tun, in der sich Wölfe auf Partnersuche begeben und Hunden oder Menschen bis auf wenige Meter nähern könnten.