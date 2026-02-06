Nach 46 Jahren: Kretschmann hält letzte Rede im Landtag

Stuttgart - Winfried Kretschmann (77) ist der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte des Landes.

Winfried Kretschmann saß insgesamt 46 Jahre im Landtag. © Bernd Weißbrod/dpa

Seit 2011 regiert er bereits Baden-Württemberg. Deutlich länger noch aber sitzt er im Landtag. 1980, vor 46 Jahren, wurde er erstmals in das Parlament gewählt. Seit 1996 sitzt Kretschmann ohne Unterbrechung im Landtag.

Am Donnerstag hielt er seine letzte Rede - denn zur Landtagswahl im März tritt der 77-Jährige nicht mehr an. Er erhielt stehende Ovationen und viel Beifall aus dem ganzen Haus.

"Ich hatte die Ehre, mein halbes Leben als Abgeordneter des Landtags die Geschicke unseres Landes mitzugestalten", verabschiedete sich Kretschmann von den Parlamentariern. Er sprach in dem Zusammenhang von einem großen Privileg. In seiner Abschlussrede bezeichnete er den Landtag als "Herz und Nervenzentrum unserer Demokratie".