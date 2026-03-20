"Pussycat Dolls"-Comeback erfreut nicht alle! Ex-Mitglied erklärt: "Ich wurde nicht informiert"

Los Angeles - Die Nachricht über das Comeback der Girlgroup "The Pussycat Dolls" ("Don't Cha") löste in den vergangenen Tagen eine Welle der Begeisterung aus. Neben einer neuen Single kündigte das ehemalige Ensemble auch eine Welttournee an. Was allerdings sofort auffiel: Die Gruppe besteht mittlerweile nur noch aus drei Frauen. Ein Ex-Mitglied meldete sich jetzt zu Wort.

Carmit Bachar (51) wurde über die Wiedervereinigung im Vorfeld nicht informiert. © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ex-Pussycat Carmit Bachar (51) konnte sich im Gegensatz zu den Fans nicht wirklich über die Wiedervereinigung freuen. Die Sängerin gilt laut Daily Mail als dienstältestes Mitglied der Gruppe und stieß bereits 1995 dazu. Das Comeback "ihrer" Pussycat Dolls war ein Schock.

"Ich wurde nicht über die Entscheidung der Gruppe informiert, weiterzumachen, und erfuhr erst gleichzeitig mit der Öffentlichkeit von diesen Plänen", schrieb die 51-jährige Musikerin am Dienstag auf Instagram.

Obwohl sie "lange vor ihrem kommerziellen Debüt" an der Gründung der Girlgroup beteiligt war und durch ihre Kontakte zum Plattenvertrag verholfen hätte, wurde sie außen vor gelassen. Bachar erklärt, dass sie "eine direkte Kommunikation begrüßt" hätte. Die Entscheidung wäre für sie "persönlich enttäuschend".

"Ich möchte mit dieser Nachricht keine Spaltung verursachen, sondern die Wahrheit und die Fans ehren, die uns über die Jahre unterstützt haben", so die Tänzerin in ihrem Beitrag. Ihr wären Transparenz und Respekt "sehr wichtig".