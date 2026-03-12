Comeback-Hammer um "The Pussycat Dolls": Zwei Mega-Konzerte auf deutschem Boden
Von Philip Dethlefs
London (Großbritannien) - Die US-Popgruppe The Pussycat Dolls ("Don't Cha", "Buttons") hat ihr Comeback angekündigt.
Die Band um Sängerin Nicole Scherzinger (47) meldet sich mit einer neuen Single namens "Club Song" zurück und plant eine Welttournee mit über 50 Konzerten.
Auf der "PCD Forever"-Tour will die Gruppe im September auch zweimal in Deutschland auftreten - am 14. September in München und am 26. September in Düsseldorf.
Die Girlgroup, die sich 2010 getrennt hatte, kehrt als Trio zurück. Von der ursprünglichen Besetzung mit sechs Mitgliedern nehmen neben Scherzinger (47) nur Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) an der Reunion teil. Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton sind nicht mehr dabei.
Scherzinger, die unter anderem als Jurorin in mehreren Staffeln der Castingshow "The X Factor" auftrat, hatte in den vergangenen Jahren als Musicaldarstellerin am Broadway und am Londoner West End für Aufsehen gesorgt.
Für ihre Performance als Norma Desmond in "Sunset Boulevard" wurde sie mit dem Tony und dem Olivier Award ausgezeichnet.
Vorerst kein neues "The Pussycat Dolls"-Album geplant
"Als Künstlerin kann man sich nicht auf eine Sache beschränken. Man will alles machen", sagte Scherzinger der BBC. "Es ist einfach großartig zurückzukommen. Ich habe die Mädels vermisst. Ich bin sehr stolz auf unsere Gruppe, das Vermächtnis, die Musik."
Auf der Tournee wollen die Pussycat Dolls das 20. Jubiläum ihres Debütalbums "PCD" feiern, das 2005 erschien und weltweit erfolgreich war.
Die Single "Don't Cha" toppte damals in mehreren Ländern die Charts. Ein neues Album ist laut Scherzinger vorerst nicht geplant.
Titelfoto: Yui Mok/PA Pool via AP/dpa