Comeback-Hammer um "The Pussycat Dolls": Zwei Mega-Konzerte auf deutschem Boden

London (Großbritannien) - Die US-Popgruppe The Pussycat Dolls ("Don't Cha", "Buttons") hat ihr Comeback angekündigt.

Sängerin Nicole Scherzinger (47) und ihre "The Pussycat Dolls" spielen im September 2026 zwei Konzerte in Deutschland. (Archivfoto) © Yui Mok/PA Pool via AP/dpa

Die Band um Sängerin Nicole Scherzinger (47) meldet sich mit einer neuen Single namens "Club Song" zurück und plant eine Welttournee mit über 50 Konzerten.

Auf der "PCD Forever"-Tour will die Gruppe im September auch zweimal in Deutschland auftreten - am 14. September in München und am 26. September in Düsseldorf.

Die Girlgroup, die sich 2010 getrennt hatte, kehrt als Trio zurück. Von der ursprünglichen Besetzung mit sechs Mitgliedern nehmen neben Scherzinger (47) nur Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) an der Reunion teil. Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton sind nicht mehr dabei.

Scherzinger, die unter anderem als Jurorin in mehreren Staffeln der Castingshow "The X Factor" auftrat, hatte in den vergangenen Jahren als Musicaldarstellerin am Broadway und am Londoner West End für Aufsehen gesorgt.

Für ihre Performance als Norma Desmond in "Sunset Boulevard" wurde sie mit dem Tony und dem Olivier Award ausgezeichnet.